Trovano portafogli con oltre 2000 euro e lo restituiscono Il bel gesto di due ragazzi

Trovano un portafogli con 2600 euro in contanti all'interno e lo restituiscono. E' accaduto a San Felice a Cancello: protagonisti due giovani ragazzi che hanno trovato il portamonete a terra, nei pressi di un'agenzia di scommesse di Via Napoli, poco lontana dalla casa comunale.

I due giovani, conosciuti in paese, hanno notato il portafogli e lo hanno raccolto: quando lo hanno aperto hanno notato che all'interno oltre ai documenti e alle carte di credito c'eran 2600 euro in contanti. Hanno cercato di capire se appartenesse a qualcuno nei paraggi e poi hanno raggiunto un bar poco lontano da lì e hanno deciso di consegnare il portafogli al legittimo proprietario, senza lasciarsi tentare dal prendere la cospicua somma che c'era all'interno, che per due ragazzi giovanissimi avrebbe di sicuro fatto molto comodo. Attraverso i documenti trovati all'interno del portafogli sono riusciti a risalire al proprietario, hanno contattato suo figlio attraverso i social network e gli hanno raccontato l'accaduto. Felicissima la famiglia contattata: si erano perse ormai quasi le speranze di ritrovare portafogli e soldi e quasi non credevano ai due ragazzi che raccontavano di averlo ritrovato, con tutto il suo contenuto e di volerlo restituire.

I due ragazzi hanno raggiunto la casa dell'uomo e gli hanno consegnato il portafogli e il denaro, e sono stati ringraziati dalla famiglia quasi commossa di fronte al gesto di onestà.