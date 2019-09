Chiusa al traffico la strada statale 700 della Reggia Caserta, lavori di manutenzione. L'Anas avverte

Per consentire l’esecuzione delle attività di manutenzione degli impianti tecnologici lungo la strada statale 700 “Della Reggia di Caserta” si rendono necessarie limitazioni al transito.

A partire dal 23 fino al 26 settembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:30 e le ore 6:00 del giorno successivo, la statale sarà chiusa al traffico dal km 8,500 al km 11,000, in corrispondenza della galleria “Parco della Reggia”.

Durante i lavori il traffico veicolare proveniente da Maddaloni sarà deviato all’uscita “Caserta – Ospedale”, lungo via Cappuccini, e potrà rientrare allo svincolo “Caserta Ovest”. I veicoli provenienti da Santa Maria Capua Vetere saranno deviati all’uscita “Caserta Ovest”, lungo via San Leucio, e potranno rientrare allo svincolo “Caserta – Ospedale”.

Per i mezzi di massa superiore a 75 quintali provenienti da Maddaloni è prevista l’uscita allo svincolo di “Tredici – San Clemente”, mentre per quelli provenienti da Santa Maria Capua Vetere è prevista l’uscita allo svincolo di “Casagiove”.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.