Troppe aggressioni in ospedale: infermieri a lezioni di karate Il corso offerto dall'ordine professionale degli infermieri

Importante iniziativa da parte dell'Ordine Professionale degli infermieri di Caserta, che organizzerà sul territorio corsi di arti marziali per i propri iscritti. Ciò in virtù delle continue aggressioni ai danni di infermieri e medici che si sono registrate sul territorio.

L'ordine dunque offrirà gratuitamente ai suoi 7mila iscritti un corso di autodifesa. Una iniziativa, questa, che addirittura anticipa il Decreto attualmente in discussione al Governo in materia di tutela dei Medici, Infermieri ed Operatori Sanitari in genere.

Fu proprio Scotti dell’Ordine dei Medici di Napoli già nel 2016 a dichiarare che vi erano “Troppe aggressioni a medici” e che occorreva “Più formazione per il personale che lavora nell’emergenza”. A partire da Gennaio, presso la sede dell’Ordine, saranno inserite nel Piano Formativo 2019-2020 anche materie quali l’Autodifesa.