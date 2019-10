"Scintille" a Caserta. Idee che vale la pena diffondere La sera del 4 ottobre a Marcianise la prossima conferenza TEDx

di Antonio Basile

Ad illuminare la serata del 4 ottobre ci sarà, a Marcianise, la conferenza TEDx dal titolo «Scintille».

Fondato nel 1984, TED (Technology Entertainment Design) è un marchio no-profit di conferenze statunitense. Due sedi centrali: New York e Vancouver.

Il modello è piuttosto semplice: un susseguirsi di diversi speaker su di un palco; ognuno di questi espone il proprio pensiero sul tema centrale dell’evento, stabilendo talvolta interazioni più o meno dirette con gli spettatori.

Le conferenze - a cadenza annuale - erano inizialmente nate per la discussione di temi inerenti alla tecnologia e al design. Ad oggi, invece, gli incontri TED sono aperti alle materie più disparate - scienza, politica, letteratura, per citarne alcune. Come se la sua diffusione globale ne avesse allargato gli orizzonti e le idee.

Idee sempre più varie e di ampio respiro; ma soprattutto e sempre «Ideas worth spreading» (idee che vale la pena diffondere), come recita lo stesso motto della società. È quindi il confronto di idee su un tema centrale, l’obiettivo - o la mission, per chi preferisse l’idioma anglosassone - di TED.

Questo modello si è diffuso in tutto il mondo tramite TEDx, conferenze organizzate indipendentemente ma approvate da TED. Già nella sola Campania si sono svolti eventi del genere a Napoli, Caserta e Salerno.

L’organizzazione degli eventi TEDx parte da volontari da tutto il mondo che presentano i propri progetti, in attesa poi di approvazione.

In caso positivo, l’autore della richiesta diviene organizzatore dell’evento stesso in tutti i suoi aspetti. Tra i suoi compiti, la scelta dello staff e degli speaker, anche se la società può fornire un certo supporto in questo.

All’organizzatore è inoltre affidata la raccolta dei fondi necessari. Le vie percorribili sono tre: sponsor (per i quali ci sono certi limiti e proibizioni), vendita di biglietti (al prezzo massimo di 100 dollari), vendita di prodotti del marchio TED.

TED pone inoltre molte regole sul finanziamento dei progetti, come il divieto di ricorrere a fundraising o crowdfunding. Organizzatore, staff e speaker non possono trarre guadagno dall’evento. Infine, l’evento stesso non può essere utilizzato per promuovere nessuna raccolta di beneficenza.

Per la serata del 4 ottobre, il titolo completo è «Scintille: spesso le idee si accendono l'una con l'altra, come scintille elettriche». La frase, attribuita al tedesco Friedrich Engels, pare fare riferimento ad un mondo connesso ed interconnesso sempre più strettamente.

In particolare, gli speaker si dilungheranno per 15 o 20 minuti ciascuno. Argomento centrale saranno la condivisione e lo scambio di idee, intesi come fonte di crescita, arricchimento e miglioramento, sia individuale che collettivo.

Il tutto, in una serata di circa 3 ore, a partire dalle 21:30. Per l’occasione l’ingresso tra il pubblico è gratuito, ma il numero dei biglietti - ottenibili online - tende rapidamente allo zero. I biglietti gratuiti sembrano diffondersi assai più velocemente delle idee.