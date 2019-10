Caserta. Si tuffa nella fontana della Reggia e posta il video Sdegno e ira sui social

Un video lo immortala mentre attraversa, comodamente in auto, i viali del giardino della Reggia per arrivare a parcheggiarsi nei pressi di una delle fontane monumentali, per poi lanciarsi nelle fresche acque di una vasca del Palazzo Vanvitelliano. Ha scelto la grandissima fontana prima del Torrione per mostrarsi in un poco atletico lancio in acqua. Protagonista un uomo di Caserta che ha postato l’assurda impresa sul suo profilo Instagram. A quanto sembra, il ragazzo (non nuovo a questo tipo di iniziative) è stato multato. Ira e sdegno sui social a corredo del video.