Beccati con due panetti di hashish: arrestati In manette un 27enne e un 26enne

Sono stati trovati in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di 186 grammi e di sette dosi della stessa sostanza di circa 13 grammi. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne residente a Caserta e un 26enne residente a Santa Maria Capua Vetere. I due sono stati fermati in via Gemito e trovati in possesso dello stupefacente.