Straripano canali, cadono alberi: "Non uscite di casa" Disagi nel casertano per il maltempo

Forte ondata di maltempo nella notte sulla Campania, danni in particolare nel casertano, dove le piogge e l’acqua venuta giù dalle colline hanno creato qualche disagio. A Sessa Aurunca in particolare è straripato il canale del consorzio un muretto si è sgretolato finendo su alcune auto, problemi anche sulla statale Appia, con le autorità che hanno invitato a non prendere l’auto. Situazione monitorata attentamente dalla Protezione civile, che ha invitato a fare altrettanto, evitando l’uso dell’auto e a reastare in casa. Allagamenti anche nella zona di Mondragone, mentre a Capua i vigili del fuoco, che in queste ore stanno ricevendo tantissime chiamate dai cittadini, sono dovuti intervenire per via della caduta di un albero su di una strada.