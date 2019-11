Maltempo: domani scuole chiuse per verifiche. Ecco dove Non c'è allerta meteo ma la volontà di verificare eventuali danni di pioggia e vento agli istituti

Scuole chiuse nuovamente, per il maltempo, nella giornata di domani, lunedì 18 novembre, in provincia di Caserta. E' la decisione di vari sindaci dell'area casertana: Santa Maria Capua Vetere, Aversa, Gricignano, Lusciano, il capoluogo Caserta, Teano e San Cipriano d'Aversa.

A Sessa Aurunca chiusa invece una sola scuola: la materno – primaria di San Leo che è stata colpita da un fulmine.

La chiusura degli istituti scolastici decisa dai sindaci però non è legata a un nuovo allerta meteo: domani si prevede una giornata tranquilla, da bollino verde secondo la Protezione Civile Regionale, ma bisognerà verificare la sicurezza degli istituti dopo le forti piogge e le raffiche di vento che hanno colpito il territorio.

Da verificare se altri sindaci nelle prossime ore prenderanno analoghi provvedimenti per consentire di verificare la sicurezza degli istituti scolastici