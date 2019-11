Black Friday, si teme l'assalto e un venerdì nero Nell'area dei centri commerciali si teme il maxi afflusso di utenti

Un evento commerciale tiene alta l'allerta delle istituzioni. Si temono caos e problemi per il black friday in particolare per i mall dell'area di Marcianise.

Da quel che traspare dovrebbero essere molte migliaia le persone che venerdì, per usufruire degli sconti e anche in vista del Natale prenderanno d'assalto la zona: si teme la congestione totale della circolazione stradale e gli eventuali disagi che potrebbero derivarne dal punto di vista della sicurezza, dei soccorsi e altro. il Commissario Straordinario ha invitato i rappresentanti legali dei centri commerciali ad adottare le seguenti misure a tutela dell’incolumità pubblica e privata: un’ambulanza, una squadra di soccorso antincendio, avvisi luminosi, al fine di informare l’utenza circa la capienza dei parcheggi; un idoneo servizio, tramite proprio personale, addetto al deflusso del traffico veicolare dai parcheggi.