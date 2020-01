Tumori: in Campania si muore di più che nel resto d'Italia E' l'unica regione italiana che supera la media europea di morti per tumore al di sotto dei 65anni

La Campania è la Regione Italiana in cui si muore di più per tumore in età “giovane”, ovvero al di sotto dei sessantacinque anni. E' la stima del sistema “Info Data” del “Sole 24Ore” basata sui dati Eurostat, che ha analizzato la situazione in tutti i paesi dell'Unione Europea. In realtà la Campania è 114esima in Europa, ben al di sotto di diversi paesi dell'Unione Europea in cui la mortalità è altissima, come Ungheria, Romania o Croazia ma anche di zone occidentali, alcune regioni della Francia, del Belgio o del Portogallo.

La Campania è però prima in Italia, di gran lunga, con una media di morti in età giovanile superiore alla media europea e al resto delle regioni Italiane: la media campana è di 76,8 morti per tumore, al di sotto dei 65anni, ogni 100mila abitanti, leggermente superiore alla media europea di 75.

Un dato che fa riflettere e deve far riflettere, anche perché non c'entra la distribuzione geografica: in base ai dati è falsa, ad esempio, l'equazione sud=più morti.

Se la Campania è prima per mortalità, agli ultimi posti ci sono Abruzzo, Basilicata e Puglia, con numeri decisamente migliori e inferiori alla media europea ed anche italiana.