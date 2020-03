Colonnello dell'esercito dona il suo stipendio ai bisognosi "Metto a disposizione il mio sitpendio: il sindaco lo usi per ciò che ritiene opportuno"

Ha deciso di donare il suo stipendio a chi ne ha bisogno e finche' ce ne sara' bisogno. Il gesto di solidarieta' arriva da chi gia' e' in campo a fare la sua parte per lavoro: il colonnello dell'Esercito, Valentino De Simone, in servizio allo Stato Maggiore a Roma. Il colonnello, originario di Aversa, da poco rientrato dall'Afghanistan, nonostante da anni viva lontano dalla sua cittadina campana, ha voluto mostrare la sua vicinanza al luogo in cui e' cresciuto e dove ha iniziato a covare i suoi sogni quando decise che da grande sarebbe diventato un militare. "Ho un rapporto profondo con la mia citta' - racconta all'AGI - sentivo che, oltre a quello che facciamo come lavoro, dovevo dare anche qualcosa sul piano personale. Un qualcosa di mio. Cosi' ho scritto una mail al sindaco e gli detto che avrei messo a disposizione il mio stipendio e fin quando ce ne sarebbe stato bisogno. Lui mi ha gia' chiamato e ringraziato". Il militare non ha fatto richieste particolari al sindaco Alfonso Golia in merito a quella che dovra' essere la destinazione dei soldi, perche' "sara' lui a decidere cosa sara' prioritario di volta in volta, visto che si trova sul territorio. Aiutare magari l'ospedale civile di Aversa, oppure le strutture messe in piedi dall'amministrazione per sostenere le persone che sono a casa senza lavoro e hanno una famiglia. Ce ne sono tante che hanno bisogno proprio della spesa giornaliera, di latte, di pasta. Beni di prima necessita'. Sara' il sindaco insieme alla Caritas a decidere come utilizzarli". "Chi puo' dia un contributo - il suo invito - facendolo in tanti, ciascuno nel proprio piccolo e nelle proprie possibilita', si puo' alleviare la sofferenza che vivono tante persone in questo momento avvilite non solo per la paura di un virus sconosciuto, ma anche dalle notti insonne nel non sapere piu' come fare la spesa e comprare medicine a fine mese".