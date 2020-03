Caserta: dati positivi 6 pazienti guariti Dagli opsedeli di tutta la provincia arrivato buone notizie, sperimentato con successo il Remdesiv

I dati diffusi in una nota dal professore Paolo Maggi, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, fanno ben sperare.

“Sei pazienti guariti, di cui cinque dimessi e uno in divezzamento dall'ossigenoterapia. E otto quelli trattati con il nuovo farmaco Tocilizumab. Sono i primi incoraggianti riscontri dell'attività finora svolta in questo periodo di grave crisi sanitaria. A questi favorevoli sviluppi - prosegue Maggi - va aggiunto che nel reparto di Rianimazione si è ottenuto uno dei pochi trattamenti erogati in Italia con Remdesivir. Il tampone del paziente si è negativizzato ed è stato estubato".

Segnali positivi cui fa da eco il commissario straordinario del presidio ospedaliero casertano Carmine Mariano: "Nel nostro ospedale - dice - dai primi momenti dell'emergenza Covid-19, ci siamo impegnati con tutte le nostre forze per affrontare adeguatamente l'epidemia. Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare, tuttavia in questi giorni registriamo i primi risultati della nostra fatica. Questi primi importanti risultati - precisa Mariano - ci motivano a proseguire con sempre maggior impegno in un momento cosi' difficile, senza troppi clamori, lontano dai riflettori, ma consapevoli di offrire una qualita' assistenziale di valore".

Buone notizie arrivano anche da Santa Maria Capua Vetere, comune del Casertano che ha fatto registrare il maggior numero di contagi (22 con quattro decessi). “È negativo - annuncia su Facebook il sindaco Antonio Mirra - il primo tampone di riscontro del nostro 'paziente 1', attualmente ricoverato al Cotugno; si tratta della procedura prevista, per i cittadini inizialmente risultati positivi, che al secondo tampone negativo consente di considerare guarito il nostro concittadino". Nei prossimi giorni anche altri dodici contagiati della città saranno sottoposti al secondo tampone che potrebbe certificare l'inizio della completa guarigione. Intanto i casi nel Casertano sono saliti a 182, più cinque rispetto a giovedì scorso.