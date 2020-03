Marino: "ok 400 milioni, ma individuare criteri distribuzione" Il sindaco: "Bene Governo che riconosce il ruolo dei sindaci"

I 400 milioni di euro destinati a chi non ha i soldi per acquistare generi di prima necessità "serviranno per i prossimi 15 giorni, per far stare tranquille le famiglie e non lasciare indietro nessuno". Così all'Adnkronos il sindaco di Caserta, Carlo Marino, commentando l'ordinanza della Protezione civile annunciata ieri in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Ora c'è una fase delicatissima per noi sindaci - spiega - e cioè, e per questo aspettiamo l'ordinanza della Protezione civile nelle prossime ore, individuare i criteri con i quali daremo i buoni pasto. Dobbiamo individuare gli indigenti, chi ha oggettivamente una difficoltà e in questo momento possono esserci in tutte le fasce sociali. Dovremo individuare categorie e metodo con il quale distribuire i buoni pasto e su questo saranno fondamentali le prossime ore". Marino si è detto inoltre felice della "sinergia tra Governo nazionale e i sindaci attraverso l'Anci. C'è stato un riconoscimento del ruolo dei sindaci quali sentinelle, front office, che devono respirare le ansie della propria comunità, che hanno il contatto più vivo con i cittadini".