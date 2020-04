Guarisce dal covid: esce ma viene insultato per strada E' accaduto in un supermercato

E' guarito dal coronavirus, ma non lo hanno accolto come una persona che ha sconfitto un nemico infido e spesso letale no, lo hanno insultato. E' accaduto ad Aversa, come spiegato anche dal sindaco Golia: è uscito di casa, dopo la guarigione totale, dopo i tamponi negativi. E' andato al supermercato è quando lo hanno riconosciuto è cominciata l'isteria, sono piovuti insulti.. Il sindaco infatti ha raccontato: “Un nostro concittadino, guarito totalmente, nel recarsi a fare la spesa è stato oggetto di invettive dai presenti con scene di isteria assolutamente ingiustificata. Condanno fermamente questo atteggiamento e mi auguro che sia la prima e ultima volta che accade». Il problema sarebbe derivato dalla mancanza di protezioni dell'uomo. Nonostante le rassicurazioni gli animi si sarebbero surriscaldati e sarebbero volati insulti.