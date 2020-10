Boom di contagi nel casertano: più di mille in 24 ore Esplosione ad Aversa: 137 nuove positività

Supera ampiamente quota mille il numero di persone contagiate al Covid-19 nelle ultime 24 ore nel Casertano; 1101 i nuovi casi, con piu' di un tampone su tre risultato positivo (3978 i test praticati), e un nuovo decesso (91 da inizio pandemia). Sono quasi 7mila (6812) le persone attualmente positive in provincia di CASERTA. Emerge dal report giornaliero diffuso dall'Asl di CASERTA. I contagi sono "esplosi" nella citta' di Aversa, dove il balzo e' stato di 137 nuove positivita' (517 in totale), e dove e' stato chiuso persino il Commissariato della Polizia di Stato per l'alto numero di contagi riscontrati tra i poliziotti. Crescita esponenziale in uno dei due comuni dichiarati zona rossa: a Orta di Atella sono emersi 88 nuovi casi casi, per un totale di 363 persone attualmente positive. Appena venti invece i contagiati in piu' rispetto alla giornata di ieri a Marcianise, altro comune in cui e' stato imposta la zona rossa.