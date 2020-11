Il sindaco: "Qui 1000 casi: situazione spaventosa" Golia: "Io non farò misure restrittive: noi sindaci siamo rimasti col cerino in mano".

"Non faro' altre misure restrittive, non voglio stressare la popolazione". Lo ha dichiarato il sindaco di Aversa Alfonso Golia intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Golia spiega la situazione ad Aversa (Caserta) e qual e' la preoccupazione: "superiamo i 1000 casi, molti asintomatici. Dobbiamo registrare molti ricoverati e la situazione e' spaventosa, bisogna fare il nostro dovere. A livello territoriale andrebbe deciso di chiudere, sono preoccupato per l'Agro aversano". Il sindaco annuncia che non fara' altre ordinanze: "non faro' altre misure restrittive, voglio riaprire il parco nelle ore giornaliere per i bambini accompagnati. Non giudico le decisioni di altri sindaci, alcune misure rischiano di essere pero' al limite della costituzionalita'". Sulle scelte del Governo e della Regione chiede decisioni per alcune zone campane: "hanno scelto un metodo per le fasce e i colori attraverso dei numeri. Ci sono territori campani che vanno attenzionati con decisioni da zona arancione e rossa. Per il Natale stiamo preparando un piano sociale con economie di bilancio senza lasciare nessuno indietro. Chiaramente le festivita' sono occasione per dare speranza e proveremo a mantenere un po' di luci natalizie con modalita' diverse senza organizzare eventi: un po' di colore e' un modo per dare un segnalare alla nostra comunita'". Poi Golia conclude: "come sindaci siamo rimasti col cerino in mano. Sono convinto che da Governo e Regione arriveranno provvedimenti adeguati