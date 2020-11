Tragedia in città: poliziotto muore di covid L'agente era intubato da alcune settimane

Tragedia ad Aversa, dove un poliziotto, positivo al coronavirus, è morto nelle ultime ore. L'uomo, Vincenzo Spadarella, era in servizio al commissariato di Aversa nell'ufficio tecnico logistico provinciale, dove negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi di covid.

L'agente era reduce da alcuni problemi di salute, e il quadro si è complicato una volta che è stato contagiato dal coronavirus. Era stato ricoverato e intubato da due settimane, ma non ce l'ha fatta.

Sconforto in città e tra i colleghi dove l'uomo era stimato per le sue attività.