Scuole chiuse fino a Natale ad Aversa a scopo precauzionale La decisione del sindaco Alfonso Golia

Scuole chiuse fino a Natale ad Aversa in provincia di Caserta e non si esclude che il provvedimento possa essere estese anche fino all'epifania. Tutto dipenderà dalla curva dei contagi. E' quanto deciso dal sindaco Alfonso Golia.

"Dopo una accurata analisi dei dati di diffusione del Covid-19 nel Comune di Aversa, si evidenzia che sebbene in regressione, permangono significativi, con una diffusione stimata di un caso positivo ogni circa 60 abitanti.

Vanno considerati anche i dati dei comuni limitrofi dato che come è noto la nostra platea scolastica non è composta da soli residenti aversani.

Visti i provvedimenti che i comuni della provincia hanno preso in modo uniforme, sulla base dei dati a disposizione, abbiamo deciso che anche ad Aversa l’attività didattica in presenza resta sospesa fino al 23 dicembre. Mi dispiace per quelle famiglie che si erano organizzate per il rientro, ma ritengo giusto per motivi precauzionali uniformarci alle decisioni già prese in tutti i comuni.

Sarà un modo per far decrescere ulteriormente i numeri del contagio e ripartire, tutti insieme, al termine delle festività natalizie. Sento di esprimere un immenso ringraziamento agli studenti e alle loro famiglie per i sacrifici che stanno facendo. Un ultimo sforzo, per ritornare tutti più sereni (e sicuri) all’attività didattica in presenza.

E in queste ore è il maltempo a creare preoccupazione. L'allerta meteo arancione è stata prorogata per tutta la giornata di domani, 9 dicembre.

"Vi invito alla massima prudenza e la massima cautela - afferma il primo cittadino - perché le condizioni meteo sono in peggioramento tanto che per alcune zone della provincia di Salerno l'allerta è massima, di colore rosso. Il Parco Pozzi e il cimitero resteranno chiusi a scopo precauzionale. La zona a traffico limitato non sarà attiva come da previsione delle disposizioni, anche stasera e come avrebbe dovuto essere stamattina. Non c'era bisogno di alcun intervento del sindaco o della politica, è stato un errore di cui approfondirò le motivazioni."