Contagi a raffica in un call center: 30 positivi al Covid L'annuncio del sindaco di Vairano Patenora Bartolomeo Cantelmo

Una nuova emergena da affrontare per l'Asl di Caserta. La ricostruzione dei contatti di un call center dove 30 persone sono risultate positive al Covid-19. Di queste 8 sono residenti a Vairano in particolare nella frazione Scalo.

A dare la notizia è stato il sindaco di Vairano Patenora Bartolomeo Cantelmo: L'Asl, con la collaborazione dei Comuni interessati, sta già provvedendo ad impartire le opportune strategie a tutti i positivi, soprattutto per il tracciamento e per acquisire particolari esigenze e quindi poterle risolvere. Stante questa grave circostanza, raccomando ancora di più il massimo impegno nel rispetto delle regole e delle norme che sicuramente sono gravose e complicate, ma rappresentano l'unico modo per contenere la diffusione del virus."

Il sindaco poi aggiunge: "Riguardo l'andamento epidemiologico del Covid nel nostro Comune stiamo assistendo - nelle ultime settimane - ad una progressiva stabilizzazione della curva, con riduzione dei nuovi positivi e una costante negativizzazione dei contagiati. Per fare sì che questo trend si confermi, è assolutamente importante, nei prossimi giorni, limitare i contatti, gli spostamenti non essenziali e rispettare le norme anche se ciò comporta sacrifici e rinunce."