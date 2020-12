Arrivano 5mila dosi di vaccino per l'ospedale Lo annuncia il sindaco Golia

Sono in arrivo 5mila dosi di vaccino anti-Covid all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, nel Casertano, una delle strutture scelte per la somministrazione. Ad annunciarlo è il sindaco della città normanna Alfonso Golia, dopo un colloquio telefonico con il direttore sanitario del nosocomio cittadino, dottor Arcangelo Correra. Saranno allestite nella struttura sanitaria dieci postazioni per la somministrazione dei vaccini. Si partirà, come è ormai noto, dal personale sanitario, per proseguire man mano poi con le categorie più a rischio. L'ospedale di Aversa accoglierà coloro che devono sottoporsi al vaccino da tutto l'hinterland. "Quando sarà il mio turno mi vaccinerò, dobbiamo essere esempio per le comunità che rappresentiamo", ha spiegato il primo cittadino.