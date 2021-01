Tamponi gratis per i cittadini in difficoltà Una farmacia collaborerà con la Caritas: «Piccolo gesto, grande importanza»

Sabato nove gennaio, presso una farmacia di Aversa, città del Casertano, saranno effettuati tamponi gratuiti per le persone in difficoltà economiche, segnalate dalla Caritas della città, diretta da don Carmine Schiavone. "Un piccolo, grande gesto che ci invita a non perdere di vista le persone più fragili del nostro contesto e ad attivarci per prendercene cura", fanno sapere dalla Caritas. "Il senso della nostra professione è donarsi al prossimo.Sempre al fianco dei cittadini che possono essere più fragili o bisognosi d'aiuto", spiegano invece i titolari della farmacia che ha offerto il servizio gratuito.