"Buon viaggio nel paradiso dei tennisti grande Mario" Dolore ad Aversa per l'improvvisa e inaspettata scomparsa del medico amante della racchetta

Dolore ad Aversa per l'improvvisa e inaspettata scomparsa di Mario Valeriano D’Auria, medico di 45 anni, tennista stroncato da un infarto fulminante.

Una tragedia che ha sconvolto i suoi tanti amici e i colleghi dello stimato professionista casertano che lascia la moglie e due figli piccolissimi

Lusciano tennis club in lutto: "Prima di scrivere, abbiamo dovuto interiorizzare, in parte, la tragedia, il dolore ed il dispiacere. Abbiamo perso un valido giocatore, un buon amico ed un ottimo medico, Mauro Valeriano D’Auria. Venerdì sera sei passato da noi, per l’allenamento di Domenico. E vogliamo ricordarti così, in piedi davanti alla macchina incordatrice, attento a scegliere la corda adatta per la nuova racchetta.

Siamo vicini alla dolce moglie Renata, a Domenico e Lodovica, ed al maestro Cristiano Brancaccio, con cui Mauro era legato da una sincera amicizia. Buon viaggio nel paradiso dei tennisti!" Foto dalla pagina fb del club tennis Lusciano.