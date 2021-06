Incendio al PalaMaggiò, non è esclusa l'ipotesi dolosa Fiamme nella zona uffici e nella palestra interna, vicina al parquet

Nel tardo pomeriggio, un incendio ha interessato il PalaMaggiò di Castel Morrone. Le fiamme hanno raggiunto la zona uffici e la palestra interna, vicina al parquet sul quale la Juvecaserta ha disputato le gare casalinghe fino allo stop covid del 7 aprile 2020. I vigili del fuoco di Caserta sono al lavoro per completare lo spegnimento dell'incendio nell'impianto sportivo, chiuso dall'estate scorsa, seguito da anni dalla curatela fallimentare e oggetto, in passato, di atti vandalici e di furti, che hanno determinato il distacco della corrente elettrica. Anche per questo, il cortocircuito appare escluso, ma non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto.

Si segue, invece, la pista dolosa, che non può essere esclusa dopo le prime verifiche. La notizia dell'incendio ha scosso l'ambiente cestistico casertano e tutta Terra di Lavoro, legata al PalaMaggiò, teatro della Juvecaserta vincente in Italia e protagonista anche in Europa tra gli anni '80 e '90, rilanciata in avvio degli anni 2000 con altri anni di massima serie. L'impianto sportivo, con capienza da 7047 posti, fu costruito in cento giorni nel 1982. La "Reggia del Basket" ha ospitato negli anni concerti e spettacoli.