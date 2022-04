Aversa. Passio 2022: tavola rotonda sul processo a Gesù Grande partecipazione e apprezzamento per la lettura della passione secondo Luca.

Dopo il primo incontro di venerdì scorso con la lettura della Passione secondo Luca, la Consulta della Pastorale Universitaria invita tutti a prendere parte alla tavola rotonda sul “processo a Gesù” che si terrà – sempre nell’ambito della manifestazione “Passio 2022” – martedì 12 aprile alle ore 20.00 presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria a Piazza ad Aversa.

Sarà questa l’occasione per approfondire dal punto di vista storico, teologico e giuridico le testimonianze evangeliche del “processo a Gesù” partendo dal versetto scelto come titolo: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca» (Lc 23, 71). Durante l’incontro di martedì i partecipanti avranno modo di confrontarsi sui testi letti nella serata dell’8 aprile (non soltanto i brani del Vangelo di Luca ma anche i pensieri di Benedetto XV, Winston Churchill, Pietro Calamandrei, Altiero Spinelli, Edgar Morin).

Saranno presenti alla tavola rotonda il delegato vescovile per la Pastorale Universitaria Mario Vaccaro, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord Francesco Castaldo e il presidente della Camera Penale di Napoli Nord Felice Belluomo. Interverranno l’avvocato Pasquale Fedele, della Consulta della Pastorale Universitaria, e mons. Ernesto Rascato, assistente ecclesiastico dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani - sez. “Vittorio Bachelet” di Aversa, e; moderatore sarà Angelo Cirillo della Consulta della Pastorale Universitaria.

Anche il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, prenderà parte alla tavola rotonda sul processo a Gesù tenendo la meditazione conclusiva dei lavori.

La Consulta della Pastorale Universitaria nell’invitare tutti – non solamente studenti e avvocati – all’incontro del 12 aprile alle ore 20.00 ricorda che la partecipazione è libera e gratuita, la manifestazione si terrà nel rispetto delle norme vigenti anti covid-19. Per la partecipazione è necessario indossare la mascherina ed esibire il Green Pass. Per la sosta dei partecipanti sono consigliate le aree parcheggio di via Alfonso d’Aragona e di piazza Trieste e Trento (gratuite a partire dalle ore 20.00).