A Natale consuma campano: stand divulgativo ad Aversa L'iniziativ sarà portata in piazza dai sindacalisti Ferdinando Palumbo e Giuseppe Cannavale

È tutto pronto per lo stand divulgativo dell'iniziativa bipartisan denominata "A Natale Consuma Campano" che per l'occasione sarà portata in piazza dai sindacalisti Ferdinando Palumbo e Giuseppe Cannavale ed alla quale sarà invitata l’intera cittadinanza.

La finalità

Sarà il momento per ribadire la volontà di sostenere le eccellenze locali del territorio, spiegano gli organizzatori, con particolare attenzione a quelle dell'agro aversano che dona innumerevoli manufatti all'agroalimentare italiano.

Appuntamento sabato 10 dicembre alle ore 09:00 in Via Roma ad Aversa dove saranno simbolicamente esposti i principali prodotti a marchio della regione ed è attesa la presenza di alcuni componenti del comitato che fa registrare ulteriori adesioni ed i commenti dei nuovi partecipanti.

L'intento è comune

Per l'onorevole Alessandro Caramiello: “Va certamente incentivato il consumo dei prodotti tipici del sud e sostenuta l'esportazione degli stessi in ogni angolo del pianeta" mentre per Marrigo Rosato (Associazione Nazionale Ambulanti Ugl): "I prodotti tipici campani aumentano e qualificano la partecipazione ai mercati, incrementano gli acquisti e la soddisfazione dei clienti oltre che restituire una festosa atmosfera natalizia". Nella compagine anche il consigliere comunale di Buccino Antonio Volpe, il direttore di Incubatore Campano Pasquale Brancaccio, Giuseppe Russo (Presidente Fipe Giovani Campania) ed i sindacalisti Roberto Favoccia, Mauro Naddei, Vincenzo del Gaudio e Luciano Gentile (Ugl).