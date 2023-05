Ad Aversa inaugura il baby pit stop: un luogo per allattare al seno "E' uno spazio per mamme: potranno allattare o cambiare i pannolini"

Un " Baby Pit Stop" allestito presso il Comune di Aversa ( CASERTA) sarà inaugurato sabato 27 maggio nell'ambito della "Settimana dei diritti dei bambini e delle bambine", organizzata dal Comune in occasione del 32esimo anniversario della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "La finalità è quella di garantire uno spazio per le mamme e i bimbi e promuovere in particolare l'allattamento al seno, come raccomandato da Oms, Unicef ??e Ministero della Salute" dice l'assessore alla Cultura Anna Sgueglia, che sarà presente all'evento di inaugurazione insieme al sindaco di Aversa Alfonso Golia. Il primo "Baby Pit Stop" della città, che darà dunque la possibilità alle mamme con bimbi piccoli di allattare ma anche di effettuare il cambio di pannolino, nascerà nella "casa di tutti",CASERTA e con Soroptimist International d'Italia (club di Aversa); a decorarlo gli alunni del Liceo Artistico di Aversa "Leonardo da Vinci".