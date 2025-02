Terra dei fuochi, Ferrante: "Bene istituzione commissario" Il sottosegretario al Mit: "Svolta dopo anni immobilismo"

"L’istituzione del Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi rappresenta una svolta che consentirà finalmente di affrontare in maniera efficace il risanamento ambientale in un territorio che sconta anni di immobilismo". Lo scrive in una nota il deputato campano e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.

"Il Governo ha voluto dare rilevanza straordinaria al tema della Terra dei Fuochi, che non può essere gestito con misure tampone ma richiede interventi strutturali e incisivi.

Grazie al ministro Pichetto Fratin per l’attenzione concreta che ha riservato al rilancio di un territorio martoriato dai roghi tossici e dallo sversamento illecito dei rifiuti.

Oggi dimostriamo che la tutela ambientale e la salute dei cittadini in Campania sono una priorità nazionale".