Spinillo: "Non ubbidiamo alle logiche degli egoismi e interessi" Santissima Trinità 2025

"Contemplare la Santissima Trinità ci apre gli occhi sul mistero grande della nostra fede: viviamo con speranza grande la ricchezza della carità, che è senza limiti e per l'eternità.

La fede, si dice spesso, è un mistero e il mistero - ci dice monsignor Angelo Spinillo nello spezzare la parola di domenica 15 giugno 2025 - è l'incontro con la grandezza, con ciò che non è misurabile secondo le nostre categorie: è l’apertura all'infinito, all'incontro con la vita”. Clicca qui per il vedere il video messaggio.

Allora contemplare la Santissima Trinità, aprire gli occhi sul mistero grande della nostra fede ci presenta una prospettiva di cammino verso una meta, facendoci sentire la vocazione ad essere pienamente partecipi della Beata Eternità, dell'infinito.

La parola di Dio che ascoltiamo in questa solennità - aggiunge il vescovo di Aversa - ci apre all'incontro con la Sapienza di Dio, che è azione che promana da Dio e che riconosciamo in ogni creatura in cui Dio ha impresso il segno della sua presenza. E la fede ci dà solidità di speranza, che ci chiama ad essere in comunione con Dio in tutti i momenti della nostra esistenza.

Questo cambia tutto della storia del mondo: non ubbidiamo più alle logiche degli egoismi e degli interessi, ma viviamo invece con speranza e fiducia grande la ricchezza della carità che è senza limiti e per l'eternità".