Aversa: musica e animazione in carcere per festeggiare lo scudetto del Napoli L'evento è in programma lunedì 23 giugno

Musica, animazione e sport per festeggiare il quarto scudetto del Napoli con i detenuti della casa di reclusione di Aversa (ex Opg).

L’evento si terrà lunedì prossimo, 23 giugno ’25, alle ore 15:00, presso il Teatro della struttura normanna dell’Amministrazione Penitenziaria (situata in via San Francesco 2), in occasione della “Giornata Nazionale della Musica nelle carceri”.



E’ promosso d’intesa tra l’Associazione Casmu, presieduta da Mario Guida, la Rassegna Nazionale di Teatro scuola PulciNellaMente, rappresentata dal direttore Elpidio Iorio, i vertici della casa di Reclusione, ovvero la direttrice Stella Scialpi, la comandante Francesca Acerra, il responsabile dell’area pedagogica Angelo Russo. Si avvale, inoltre, della collaborazione dell'Associazione musicale “Il Musicante”, presidente da Sossio Giordano che si occupa anche della direzione artistica dell’evento.



Ad accompagnare i presenti in questo emozionante appuntamento saranno gli artisti Ciro Landi, Roberta Del Buono, Francesca Sarrubbo in arte Fransì, i maestri Sossio Giordano (Chitarra e Canto) e Luigi Bonaparte (Mandolinista), il tenore Matthew Lamberti, accompagnato al piano dal maestro Lorenzo Savarese.



Le esecuzioni musicali saranno inframezzate dagli interventi di Gianni Improta, ex calciatore e dirigente sportivo, di Samuele Ciambriello, Garante Detenuti Campania; dei sindaci di Aversa e Sant’Arpino, Francesco Matacena e Ernesto Di Mattia, del vicesindaco Alfonso Oliva e dell’assessore alla Cultura Giovanni Maisto.



Per l’evento Vittorio Buonanno curerà la fotografia e le riprese mentre il Pink House Cafè dei fratelli Vitale omaggerà gli ospiti con il suo dolce iconico “La Polacca Dolcezza Aversana”,



La gioia per lo scudetto del Napoli, che evidentemente non è un fatto strettamente calcistico ma anche sociale, non si poteva non condividere anche con quelle persone a cui la vita ha riservato un destino non proprio felice e che tuttavia anche attraverso il calcio continuano ad emozionarsi e a conservare la speranza di una vittoria possibile, di un riscatto non lontano, di un cambio di rotta non utopistico.

Questo l’intento dei promotori che hanno stilato un programma ricco e variegato in grado di coinvolgere i reclusi e regalargli delle magiche emozioni.