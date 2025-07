Corsa del ricordo: Aversa fa il bis in Campania tra memoria e sport Di scena circa centocinquanta iscritti provenienti da tutta la regione

Aversa bissa il successo ottenuto lo scorso anno ospitando per la seconda volta la tappa regionale della Corsa del Ricordo, manifestazione podistica in ricordo degli esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati promossa da Associazioni Sportive e Sociali Italiane (Asi) insieme all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd).

Il circuito aversano (poco più di 10Km in totale) è partito dal parco Salvino Pozzi – nella cui area fu ospitato, dal 1948 al 1988, di uno dei campi profughi istriani più grandi d’Italia e che accolse anche i profughi di Rodi e del Dodecaneso così come quelli provenienti dall’Africa italiana – per, poi, snodarsi nel centro cittadino.

La corsa

Con circa centocinquanta iscritti provenienti da tutta la regione, la tappa campana è stata organizzata dal Comitato Regionale Asi della Campania insieme alla Asd Asi Polisportiva Bellona. L’evento è stato patrocinato da Regione Campania, Provincia di Caserta, Comune di Aversa, Comitato Regionale Coni della Campania, Fidal Campania e Fidal Caserta, Ansmes Caserta. All’organizzazione ha fattivamente collaborato la Asd Federazione Italiana Camminatori Sportivi (Fics), agli atleti è stata offerta frutta di stagione provenienti da produttori del territorio dell’Unione Coltivatori Italiani (Uci) di Caserta e altri prodotti alimentari donati dai supermercati Passione Mediterranea.

Vincitore maschile assoluto della gara è stato Marco Pascarella, atleta della Polisportiva Bellona, che ha chiuso il circuito in 32’56”. Prima, tra le donne, Roberta Varricchione, sempre della Polisportiva Bellona, che ha segnato il tempo di 45’04”.

Al secondo e terzo posto maschile si sono piazzati, rispettivamente, Pierpaolo Pio Bovenzi (34’57”) e Maurizio Romano (38’47”) entrambi dell’Asd Esercito Garibaldi. Per le donne, seconda Loredana Barone (49’18”) della Silma Atletica Cristofaro e terza Antonietta Luise (55’45”) della Podistica Normanna.

Nella classifica a squadre, si sono piazzati primi i padroni di casa della Podistica Normanna, seconda la Polisportiva Bellona e terza la Podistica Teverola.

La premiazione

Ad accogliere e premiare i vincitori ci sono stati il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, il presidente regionale Asi della Campania, Nicola Scaringi, ed il presidente regionale Asi del Lazio, Roberto Cipolletti, i presidenti regionali e provinciali della Fidal, Bruno Fabozzi e Giuseppe Romano, il responsabile nazionale Asi atletica leggera, Sandro Giorgi, il presidente regionale Anvgd Campania, Diego Lazzarich, ed il governatore regionale Panathlon della Campania, Paolo Santulli.

«Prosegue ad Aversa l’avventura della Corsa del Ricordo in Campania – ha commentato Nicola Scaringi – un territorio che ha ospitato diversi campi profughi e dove molti giuliani, fiumani e dalmati hanno scelto di stabilirsi definitivamente. La nostra intenzione è quella di non fermarci alla sola manifestazione sportiva ma di realizzare un insieme di iniziative che possano ripercorrere la storia degli esuli in Campania».

«Napoli, Aversa ed altri campi profughi in Campania ospitarono migliaia di esuli, come mio padre, tra i 300.000 in fuga dal confine orientale – spiega Diego Lazzarich – che, con il tempo, si sono integrati trovando un clima culturale molto accogliente».