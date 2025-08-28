Aversa: Don Luigi Ciotti ospite della Parrocchia Santa Maria la Nova Festeggiamenti patronali in onore della Madonna della Libera

In occasione dei festeggiamenti patronali in onore della Madonna della Libera, la Parrocchia Santa Maria la Nova di Aversa ospiterà un momento di riflessione pubblica di grande rilievo.

Giovedì 4 settembre alle 21:00 in via Masaniello Aversa, sarà presente Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera – contro le mafie, per un incontro dal titolo: “Libera: tra devozione e impegno per civile”.

Un evento che unisce la spiritualità popolare con l’impegno sociale e civile, in un dialogo che vuole intrecciare il messaggio evangelico con le sfide del nostro tempo: giustizia, legalità, solidarietà, educazione alla pace.

La presenza di Don Ciotti ad Aversa, nel contesto della festa patronale, rappresenta un forte segno di comunione tra fede e responsabilità sociale. L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza, con invito esteso a istituzioni, autorità civili, militari, associazioni e realtà scolastiche del territorio.

A fare gli onori di casa sarà il parroco, don Domenico Pezzella, che sottolinea: “Accogliere don Luigi Ciotti nella nostra comunità parrocchiale durante la festa della Madonna della Libera è per noi un grande dono. La Vergine, che invochiamo come ‘Madonna della Libera’, ci richiama a una fede che non è solo devozione, ma anche scelta concreta di giustizia, legalità e solidarietà. In questo tempo in cui il senso civico sembra affievolirsi, sentiamo forte il bisogno di educare, soprattutto i giovani, a una spiritualità che si traduce in responsabilità.

Don Ciotti ci porterà la testimonianza viva di una Chiesa che non resta ai margini, ma che cammina accanto agli ultimi e si fa voce per chi non ha voce. Questo incontro vuole essere una tappa di crescita per tutta la città.”