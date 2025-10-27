"Le case-lavoro sono archeologia criminali", parla così Ciambriello ad Aversa Il Garante chiede riforme urgenti

Questa mattina, il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ha visitato il carcere di Aversa, dove sono attualmente presenti 290 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 254 posti. Tra questi, 46 sono internati nella casa-lavoro, una sezione che da anni suscita forti critiche per la sua gestione e per la mancanza di risorse adeguate.

Durante la visita, Ciambriello ha avuto colloqui con i lavoranti e con gli ospiti della casa-lavoro, ascoltando le loro problematiche e raccogliendo segnalazioni sulle carenze strutturali e sanitarie.

Situazione critica: mancano oltre 50 agenti e personale sanitario

Il Garante ha evidenziato una grave carenza di organico, con oltre 50 agenti mancanti rispetto alla pianta prevista. Ancora più preoccupante è la mancanza di figure sanitarie e sociali essenziali, tra cui psichiatri, tecnici della riabilitazione e assistenti sociali.

“Tutto è nelle mani di pochi agenti generosi, efficaci ed attenti a queste problematiche”, ha dichiarato Ciambriello, sottolineando come la gestione quotidiana ricada su un numero ridotto di operatori.

“Le case-lavoro? Archeologia criminale da superare”

Tra i punti più forti del suo intervento, Ciambriello ha criticato duramente l’esistenza delle case-lavoro, strutture ancora regolamentate da una legge del 1930.

“Da anni contestiamo l’esistenza delle case-lavoro. Non sono né case né luoghi di lavoro. Sono spazi di ingiustizia che non possono essere ignorati”, ha affermato il Garante.

Secondo Ciambriello, è urgente creare alternative di reinserimento sociale, con il coinvolgimento di enti locali, terzo settore, volontariato e Asl, per offrire vere opportunità a chi sta scontando pene o misure di sicurezza.

Gli “invisibili” del sistema penitenziario

Il Garante ha poi rivolto un appello alle istituzioni per non dimenticare gli “invisibili”, ovvero i detenuti senza casa, senza famiglia o senza rete di supporto.

“Cosa succede a chi non ha nessuno? A chi è senza fissa dimora o senza visite? Lo Stato li abbandona? Li fascicola solo come detenuti?”, si è chiesto Ciambriello.

Struttura di Aversa: spazi ampi ma poca protezione

Durante la visita, Ciambriello ha inoltre segnalato problemi strutturali nel carcere di Aversa: gli spazi esterni esposti alle intemperie rendono difficili gli spostamenti tra le varie sezioni per detenuti e personale.

“La struttura espone alle intemperie agenti e detenuti, mancano percorsi protetti”, ha concluso il Garante.