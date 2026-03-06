"Educare al rispetto per prevenire la violenza" "Alla Reggia di Caserta la presentazione di Fata Mamy e la magia dell'amore"

Nell’ambito del festival “Caserta - La Città delle Donne”, organizzato dalla Fondazione Orizzonti, presieduta da Giuseppe Menniti, e curato nella progettazione dalla project manager Donatella Cagnazzo, sabato 7 marzo 2026, alle ore 11.00, presso la Sala FEM - Archivio di Stato della Reggia di Caserta, la Presidente dell’Associazione Edela Roberta Beolchi presenterà il suo libro Fata Mamy e la Magia dell’Amore (Graus Edizioni), in dialogo con Barbara Preziosi e Renata Pavlov.

L’incontro sarà un momento di riflessione pubblica su un tema che oggi interpella con forza la coscienza collettiva: la necessità di educare al rispetto per prevenire la violenza di genere.

In un contesto storico in cui il fenomeno del femminicidio continua a rappresentare una ferita aperta per il nostro Paese, appare sempre più evidente che il solo intervento repressivo non è sufficiente. Le recenti evoluzioni normative, dal rafforzamento del Codice Rosso all’introduzione di misure più incisive contro stalking e maltrattamenti, segnano un passo importante sul piano della tutela e della protezione, ma la vera sfida resta culturale.

È in questa prospettiva che si colloca Fata Mamy e la Magia dell’Amore, una fiaba che attraverso un linguaggio delicato e simbolico avvicina i più piccoli a temi come il rispetto, l’accettazione del “no”, la differenza tra amore e possesso, la bellezza delle diversità e l’importanza dell’empatia. La mission del libro è chiara: la violenza non è mai la soluzione.

La presentazione del 7 marzo si inserisce quindi in un percorso più ampio che unisce cultura, responsabilità sociale e impegno educativo, ribadendo che la prevenzione non è uno slogan ma un investimento concreto sulle nuove generazioni. In una cornice simbolica come quella della Reggia di Caserta, il dialogo con la Dott.ssa Roberta Beochi sarà l’occasione per riflettere sul ruolo della scuola, della famiglia e delle istituzioni nella costruzione di una società in cui il rispetto sia un valore praticato quotidianamente.