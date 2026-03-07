Cellole ottiene la "Bandiera gialla": riconoscimento alla mobilità sostenibile Importante riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni a favore dell'ambiente

Il comune di Cellole è orgoglioso di annunciare di aver ottenuto la "Bandiera gialla 2025 della Fiab comune Ciclabile", un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni a favore dell'ambiente e della mobilità sostenibile.



"Questo risultato premia le iniziative realizzate per la tutela dell'ambiente e le infrastrutture create per favorire la mobilità in bicicletta. Un risultato che appartiene a tutta la nostra comunità, un passo importante verso una Cellole sempre più sostenibile" - dichiara il sindaco di Cellole Guido Di Leone - "Siamo orgogliosi di aver contribuito a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, sensibilizzando sempre più persone verso uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente. Grazie alle nuove infrastrutture realizzate, oggi Cellole è raggiungibile in tutte le sue parti anche in bicicletta, sia nel centro cittadino che nelle località balneari".



Il raggiungimento di questo importante traguardo per il territorio Cellolese si deve all’incessante lavoro del sindaco di Cellole Guido Di Leone, all’impegno del consigliere regionale Iovino Giovanni, che in questi anni è stato vice sindaco di Cellole e al consigliere delegato allo sport Fiore Renzo D’Onofrio. Il comune di Cellole continua a lavorare per creare una città vivibile in modo sostenibile.