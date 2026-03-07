Calci e pugni alla compagna incinta, ferita con un coltello: arrestato Terrore all'interno di un'abitazione a Mondragone nel casertano

Nella notte, a Mondragone, i carabinieri del locale reparto territoriale, hanno arrestato un uomo di 40 anni del luogo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di evasione e lesioni personali aggravate dall’uso di armi ai danni della compagna.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza “112”. I carabinieri si sono recati presso la nuova abitazione della donna, dove la stessa si era trasferita insieme alla figlia minore dopo precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, incinta, ha raccontato ai militari di essere stata poco prima raggiunta dal compagno che, al termine di una discussione legata alla decisione di portare avanti la gravidanza, l’avrebbe aggredita violentemente con calci e pugni all’interno dell’abitazione.

Durante l’intervento la donna ha mostrato ai carabinieri diverse ferite da arma da taglio che, secondo quanto denunciato, sarebbero state provocate dallo stesso uomo con un coltello.

La donna e la figlia minore sono state accompagnate in caserma per formalizzare la denuncia. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla vittima.

Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato recuperato dai militari e posto sotto sequestro. Il 40enne, arrestato per evasione e lesioni personali aggravate, è stato condotto presso la casa circondariale di casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.