Un controllo di routine si è trasformato in un'operazione contro il riciclaggio La scoperta dei carabinieri a Mondragone

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione contro il riciclaggio di veicoli. I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Mondragone hanno denunciato un 32enne del posto, dopo aver rinvenuto nel cortile della sua abitazione diversi mezzi con numeri di telaio sospetti.

Tra i veicoli sequestrati figurano due motocicli Honda (SH 300 e X-ADV), un Yamaha TMAX 560 e una Fiat 500. I controlli hanno evidenziato irregolarità nei numeri di telaio: le sigle alfanumeriche non erano uniformi e la distanza tra le cifre risultava non omogenea, segni che i veicoli potrebbero essere provento di illeciti.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici dell’Arma e denunciato in stato di libertà. I veicoli sono stati posti sotto sequestro penale e affidati a una ditta autorizzata per la custodia.

L’episodio sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio di Mondragone per prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio di mezzi rubati o illeciti.