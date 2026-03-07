Alla guida di una moto rubata, fugge al controllo dei carabinieri: denunciato Nei guai un minorenne

A Castel Volturno, un giovane 17enne del posto è stato denunciato dai Carabinieri della locale tenenza per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto in via dei Diavoli di quel comune durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati in genere. Secondo quanto ricostruito, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt a un motociclo Piaggio Tweet privo di targa, il cui conducente non indossava il casco protettivo. Il giovane, invece di fermarsi, ha accelerato mettendo in atto manovre pericolose per sé e per gli altri utenti della strada.

Dopo alcune centinaia di metri di inseguimento, il 17enne ha abbandonato il veicolo nel tentativo di dileguarsi a piedi. È stato però raggiunto poco dopo dai carabinieri. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il motociclo risultava rubato: il furto era stato denunciato il 1° dicembre 2025 presso il commissariato di P.S. San Carlo Arena di Napoli.

Oltre alla denuncia, al giovane sono state elevate sanzioni amministrative per guida senza patente, mai conseguita. Il motociclo è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata.

L’intervento dei carabinieri conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati, soprattutto nelle aree più a rischio del territorio.