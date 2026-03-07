Alla guida di una moto rubata, fugge al controllo dei carabinieri: denunciato

Nei guai un minorenne

alla guida di una moto rubata fugge al controllo dei carabinieri denunciato

Oltre alla denuncia, al giovane sono state elevate sanzioni amministrative per guida senza patente, mai conseguita. Il motociclo è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata...

Castel Volturno.  

 

A Castel Volturno, un giovane 17enne del posto è stato denunciato dai Carabinieri della locale tenenza per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto in via dei Diavoli di quel comune durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati in genere. Secondo quanto ricostruito, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt a un motociclo Piaggio Tweet privo di targa, il cui conducente non indossava il casco protettivo. Il giovane, invece di fermarsi, ha accelerato mettendo in atto manovre pericolose per sé e per gli altri utenti della strada.

Dopo alcune centinaia di metri di inseguimento, il 17enne ha abbandonato il veicolo nel tentativo di dileguarsi a piedi. È stato però raggiunto poco dopo dai carabinieri. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il motociclo risultava rubato: il furto era stato denunciato il 1° dicembre 2025 presso il commissariato di P.S. San Carlo Arena di Napoli.

Oltre alla denuncia, al giovane sono state elevate sanzioni amministrative per guida senza patente, mai conseguita. Il motociclo è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata.

L’intervento dei carabinieri conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati, soprattutto nelle aree più a rischio del territorio.

Ultime Notizie