Referendum sulla giustizia: "Santangelo al gazebo di Teano per il Sì" "Un voto per una giustizia più veloce e vicina ai cittadini"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo ha partecipato con entusiasmo, nella mattinata di oggi, al gazebo informativo organizzato dal circolo cittadino di Teano a sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

"Ho voluto essere presente - dichiara Santangelo - per ringraziare i militanti e i cittadini che stanno portando avanti con passione questa campagna referendaria. Il Sì significa scegliere una giustizia più efficiente, più rapida e più vicina alle esigenze reali delle persone. Basta con processi che durano decenni: la separazione delle carriere e le altre misure in discussione sono passi concreti per restituire fiducia ai cittadini e tutelare meglio le vittime".

Il consigliere regionale ha espresso particolare apprezzamento per l’impegno dimostrato dai consiglieri comunali di Teano Luana Capasso e Nino Cataldo, che con il loro lavoro quotidiano sul territorio stanno dando un contributo fondamentale alla mobilitazione referendaria.

Un ringraziamento speciale è andato anche agli avvocati Giovanna Zarone e Fabrizio Zarone, che nella loro qualità professionale – avvocato la prima e giudice di pace il secondo - hanno portato al gazebo una competenza preziosa, illustrando ai cittadini i reali vantaggi della riforma per il sistema giudiziario e per chi ogni giorno si confronta con la macchina della giustizia.

"A Teano - conclude Santangelo - si respira aria di partecipazione vera. Continuiamo così: il Sì al referendum è un Sì alla giustizia che funziona, alla legalità e al diritto dei cittadini a processi rapidi e certi".