Referendum sulla giustizia: "Santangelo al gazebo di Teano per il Sì"

"Un voto per una giustizia più veloce e vicina ai cittadini"

referendum sulla giustizia santangelo al gazebo di teano per il si

Il consigliere regionale ha espresso particolare apprezzamento per l’impegno dimostrato dai consiglieri comunali di Teano Luana Capasso e Nino Cataldo...

Teano.  

 

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo ha partecipato con entusiasmo, nella mattinata di oggi, al gazebo informativo organizzato dal circolo cittadino di Teano a sostegno del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

"Ho voluto essere presente - dichiara Santangelo - per ringraziare i militanti e i cittadini che stanno portando avanti con passione questa campagna referendaria. Il Sì significa scegliere una giustizia più efficiente, più rapida e più vicina alle esigenze reali delle persone. Basta con processi che durano decenni: la separazione delle carriere e le altre misure in discussione sono passi concreti per restituire fiducia ai cittadini e tutelare meglio le vittime".

Il consigliere regionale ha espresso particolare apprezzamento per l’impegno dimostrato dai consiglieri comunali di Teano Luana Capasso e Nino Cataldo, che con il loro lavoro quotidiano sul territorio stanno dando un contributo fondamentale alla mobilitazione referendaria.

Un ringraziamento speciale è andato anche agli avvocati Giovanna Zarone e Fabrizio Zarone, che nella loro qualità professionale – avvocato la prima e giudice di pace il secondo - hanno portato al gazebo una competenza preziosa, illustrando ai cittadini i reali vantaggi della riforma per il sistema giudiziario e per chi ogni giorno si confronta con la macchina della giustizia.

"A Teano - conclude Santangelo - si respira aria di partecipazione vera. Continuiamo così: il Sì al referendum è un Sì alla giustizia che funziona, alla legalità e al diritto dei cittadini a processi rapidi e certi".

Ultime Notizie