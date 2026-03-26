Orsa trasporti: Air Campania esternalizza alcune linee automobilistiche L'appello: "Invitiamo la società e la regione Campania a fare chiarezza"

Il sindacato Orsa trasporti denuncia un comportamento, ritenuto grave e inaccettabile da parte di AIir Campania.

"Un'azienda che si “candida” ad assumere un ruolo di primaria importanza nel trasporto pubblico locale della Campania e che invece di assumere autisti, da una graduatoria di un concorso, peraltro già espletato, esternalizza alcune linee automobilistiche sulla tratta Napoli-Caserta via Caivano e Napoli Campobasso.

Con una “laconica” comunicazione alle organizzazioni Sindacali, l’azienda scrive: nelle more dell’approvazione del bilancio e dell’eventuale scorrimento delle graduatorie, vista l’attuale forza organica e gli alti tassi di assenteismo … a partire dal 1 aprile 2026 e fino alla chiusura degli istituti scolastici (giugno 26), saranno sub affidati i seguenti turni afferenti al deposito di Calata Capodichino”.

Il Sindacato ribadisce con forza che il sub affido di quelle linee automobilistiche deve essere immediatamente ritirato, è un provvedimento inaccettabile ed immorale alla luce dei tanti giovani che, idonei al concorso espletato nei mesi scorsi, stanno attendendo di essere assunti.

Air Campania se vuol veramente essere una grande azienda e non può certamente permettersi un simile comportamento, è un precedente pericolosissimo che ci allarma perché apre una serie di ragionamenti su quanto dichiarano il presidente della regione Campania e l’assessore ai trasporti e su come lo interpretano le aziende di cui la regione stessa è proprietaria. Invitiamo Air Campania e la regione, a fare chiarezza".