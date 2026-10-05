M5S, Aveta: "Punti nascita, approvata la mozione" "Difendiamo i presidi di Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e Sapri"

"Il consiglio regionale ha approvato oggi la mozione per la salvaguardia dei punti nascita di Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e Sapri.

È un segnale importante: la sanità non può essere organizzata applicando meccanicamente parametri numerici, senza considerare le caratteristiche geografiche, demografiche e sociali dei territori".

Lo dichiara Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Con questo atto chiediamo alla Regione di mantenere in attività i tre punti nascita, garantendo piena operatività e adeguati standard di sicurezza, e di procedere a una nuova organizzazione della rete che tenga conto delle esigenze delle aree disagiate e di una logica di bacino. L’uscita della Campania dal Piano di rientro ci offre oggi maggiori margini per compiere queste scelte".

"Piedimonte Matese rappresenta in maniera emblematica questa battaglia. Non possiamo prima depotenziare un presidio pubblico e poi utilizzare la conseguente riduzione dei parti per giustificarne la chiusura.

Nelle aree interne perdere un servizio essenziale significa aumentare le distanze, accelerare lo spopolamento e rendere ancora più difficile la vita di chi ha scelto di restare. La sicurezza viene prima dei numeri e il diritto alla salute deve valere allo stesso modo, ovunque si viva in Campania".