Ribaltone Casertana: esonerato Espinal, in arrivo c'è Stellone Svolta tecnica dopo le due sconfitte con Catania e Cavese

Le prime due sconfitte in stagione si sono rivelate fatali per Vinicio Espinal. L’allenatore della Casertana, dopo il ko interno contro il Catania e la sconfitta di Cava de’ Tirreni, è stato sollevato dall’incarico.

“La Casertana FC comunica di aver sollevato l’allenatore Vinicio Espinal dall’incarico di guida tecnica della prima squadra”, si legge in una nota. “Al mister e al suo staff va il ringraziamento per la professionalità, la dedizione ed il lavoro messi in campo ogni giorno al servizio dei colori rossoblù”.

Per i falchetti è già tempo di voltare pagina. La società, dopo aver effettuato un giro di consultazioni, ha delineato la strada per il dopo-Espinal: c’è l’intesa con Roberto Stellone, tecnico reduce dall’esperienza alla Vis Pesaro che è pronto a firmare un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di promozione in serie B dei falchetti.



