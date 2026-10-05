Vede i carabinieri e scappa, ma cade dallo scooter: sequestrati droga e soldi In ospedale un 18enne, per il quale sono scattati i domiciliari

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri: come ricostruito dagli investigatori, alla vista dei militari ha provato a scappare in scooter ma è caduto.

La fuga, infatti, è durata poco: dopo aver percorso un tratto a velocità elevata, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto. Quando i militari lo hanno raggiunto, hanno chiesto l’intervento del 118. Poco dopo, la perquisizione avrebbe fatto emergere la presenza di droga, denaro contante e materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi.

È accaduto nella serata di ieri 4 ottobre a Cesa, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un 18enne residente nel napoletano.

Tutto è cominciato in via Atellana, dove il giovane, alla vista della pattuglia, si sarebbe dato alla fuga a bordo di un motociclo Honda SH 350. I militari dell’Arma si sono messi all’inseguimento, ma poco dopo il conducente avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo a terra.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti e, considerate le condizioni del giovane, hanno richiesto l’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa per gli accertamenti e le cure del caso.

Gli approfondimenti sono proseguiti con la perquisizione personale e del veicolo. Nel corso dell’operazione sono stati trovati cinque involucri contenenti complessivamente 1,18 grammi di cocaina, oltre a un involucro con 1,31 grammi di marijuana.

Nella disponibilità del 18enne sarebbero stati inoltre rinvenuti 735 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Droga, strumenti e materiale sono stati sequestrati, mentre per il giovane sono scattati i domiciliari.