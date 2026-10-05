"Restare sulla breccia": presentazione del libro-diario di don Carlo Aversano L'evento a Casal di Principe venerdì 9 ottobre

Si terrà venerdì 9 ottobre, alle ore 20.00, presso la chiesa del Santissimo Salvatore di Casal di Principe, la presentazione del libro-diario di don Carlo Aversano: “Restare sulla breccia. Parroco a Casal di Principe”. Edito da Il Pozzo di Giacobbe, il volume racconta gli oltre quarant’anni di vita sacerdotale di don Carlo a Casal di Principe: l’accompagnamento della comunità, le trasformazioni sociali e il ricordo di don Peppe Diana.

Durante la serata, dopo i saluti di don Vincenzo Garofalo, parroco del Santissimo Salvatore, e di Ottavio Corvino, sindaco di Casal di Principe, dialogheranno con l’autore il vicario episcopale per il Clero della Diocesi di Aversa don Vincenzo Marfisa, il filosofo e poeta Giuseppe Limone (autore della prefazione al libro), la presidente dell’associazione Polisidee Marisa Diana e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo (autore della presentazione del libro). Moderatore della serata sarà Angelo Cirillo, presidente del Centro Turistico Giovanile Albanova.

Nel corso della presentazione sono state previste letture di passi scelti del libro di don Carlo, a cura dell’Azione Cattolica parrocchiale e del Centro Turistico Giovanile Albanova, mentre gli intermezzi musicali saranno curati dal maestro Antonio Iaiunese.

Una serata che non è semplicemente memoria personale di monsignor Aversano, ma un momento di riflessione per l’intera comunità di Casal di Principe.

Con “Restare sulla breccia” si raccontano le trasformazioni sociali, culturali e religiose del territorio, attraversando gli anni più difficili della presenza camorristica e le vicende di una comunità chiamata a confrontarsi con una realtà profondamente cambiata. Appuntamento a venerdì sera.