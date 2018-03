Coca, Crack e hashish: arrestati marito e moglie Sono stati trovati in possesso di droga e 1366 euro in contanti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto territoriale di Aversa, in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Marco D.C. 25enne e della propria moglie Zebedeo Antonietta Z 35enne 3, entrambi residenti ad Aversa.

I due, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di gr. 18,50 di cocaina, gr. 2,60 di crack e gr. 3,80 di hashish, il tutto suddiviso in dosi, unitamente alla somma in contanti di euro 1.366,00 in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L'uomo è stato ristretto presso la casa circondariale di Napoli – Poggioreale, mentre la moglie è stata sottoposta agli arresti domiciliari, entrambi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.