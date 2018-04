Sorpresi a spacciare: arrestati due algerini I due sono stati sorpresi a vendere hashish

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aversa (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di due cittadini algerini, Mohamed N., 35 anni e Benmechiche Mohamed E.H.,di 41 anni, entrambi senza fissa dimora.

I militari dell’Arma hanno bloccato i due dopo che avevano ceduto ad un occasionale avventore, subito identificato e segnalato al Prefetto di Caserta, una dose di hashish.

A seguito della perquisizione personale i due sono stati trovati in possesso di gr 1.04 di hashish, suddivisa in 2 dosi, nonché della somma di euro 190,00 in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

I due algerini sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.