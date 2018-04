Droga nel sediolino del bebè: arrestati marito e moglie In manette due coniugi di Vairano Patenora

Spaccio di droga a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, due persone in manette.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese (CE), in via Santa Maria Capua Vetere a Capua (CE), nel corso di un servizio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di Mauro D. 31 anni Ida D.F. ,26 anni entrambi residenti a Vairano Patenora (CE).

I due coniugi, già notati aggirarsi con fare sospetto nel comune di Alife (CE), sono stati poi controllati a bordo dell’autovettura in uso sulla quale trasportavano anche il loro figlio di solo un anno.

La perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire sul tappetino lato passeggero un involucro in cellophane contenente 22 grammi di cocaina ed un'altra dose di un grammo della stessa sostanza occultata nel seggiolino del bambino.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri stupefacenti. In particolare 5 dosi di cocaina del peso complessivo di 2 grammi, 1,7 grammi di crack e 2 bilancini di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati accompagnati agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.