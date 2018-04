Fingevano di assumere lavoratori e truffavano Inps: arrestati In manette imprenditori e consulenti del lavoro

Sette arresti a Caserta dove due consulenti del lavoro e cinque imprenditori della zona avevano messo in piedi un'associazione a delinquere volta ad assumere persone illegalmente.(Cinque le custodie cautelari in carcere e due le persone finite agli arresti domiciliari)

Il sistema malavitoso funzionava tramite contratti di assunzione che in realtà non esistevano. I consulenti del lavoro si servivano di imprenditori che operavano nel settore edile nell'agro aversano, costituendo una vera e propria associazione per delinquere.



I "lavoratori", nonostante le assunzioni fossero completamente fittizie, percepivano comunque degli stipendi in nero e fuori parametro rispetto alla professione svolta, cosa che avrebbe fatto insospettire vicini e colleghi del settore edile.

I due consulenti sono originari di San Cipriano, per gli altri cinque bisognerà attendere gli sviluppi dell'indagine.

Attraverso le assunzioni fittizie di centinaia di lavoratori sono stati percepiti illegalmente milioni di euro dall'Inps per le indennità.