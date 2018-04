40 grammi di coca in casa: arrestato un 51enne Operazione dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), in Aversa (CE), unitamente ai militari della Stazione di Orta di Atella (CE), nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di Vincenzo S. 51anni , residente a Gricignano di Aversa (CE).

L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina per complessivi gr. 40 circa e di un bilancino di precisione, oltre alla somma in contanti di euro 405,00ritenuta provento dell’attività illecita.

L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.