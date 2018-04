Picchia a sangue la ex moglie: arrestato L'uomo vessava quotidianamente la donna con comportamenti aggressivi e violenti

Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia in provincia di Caserta. I carabinieri della stazione di Gricignano, ad Aversa infatti, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Napoli Nord nei confronti di V.M., 48anni e residente ad Aversa. L'uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti pesanti nei confronti della ex moglie, perpetrati varie volte con comportamenti aggressivi e violenti, botte e insulti ai danni della ex compagna.

E' stata proprio la ex moglie a denunciare le vessazioni subite praticamente in maniera quotidiana dall'ex marito, da lì sono partite le indagini che hanno accertato il quadro descritto dalla donna.

L'uomo è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere su disposizione della competente Autorità Giudiziaria.