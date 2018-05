Auto centrata in pieno da un treno: gravissimo un imprenditore L'incidente sulla Benevento - Caserta, in un punto privo di barriere

Gravissimo incidente ferroviario sulla tratta Benevento – Caserta al confine tra San Felice a Cancello e Maddaloni. Il treno in corsa ha travolto un'automobile che in quel momento stava attraversando i binari con a bordo una sola persona, un imprenditore 51enne residente in zona. L'automobile, una Bmw X3, stava passando in quel momento in una zona priva di barriere (ennesimo incidente che sulla tratta si verifica in queste circostanze), con il conducente che probabilmente non si è accorto che proprio in quel momento stesse sopraggiungendo il convoglio. Una volta imboccato il passaggio l'uomo non ha avuto modo di fare una manovra volta ad evitare l'impatto col treno che era in corsa e che lo ha centrato in pieno, schiacciando l'automobile. Sul posto sono giunti subito i carabinieri , i parenti dell'imprendiore ed i soccorsi con le ambulanze, allertati dal 118 e dai passeggeri che erano a bordo del treno. L'uomo era incastrato tra le lamiere dell'auto, contorte per via dell'impatto e per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Una volta estratto dall'automobile l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dal personale del 118. Le sue condizioni al momento sarebbero molto gravi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'impatto e per stabilire le cause dell'incidente.